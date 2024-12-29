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GAP Eylem Planı ile Tarım ve Turizmde Büyük Hedefler

Yılmaz, GAP Eylem Planı'nın sulama, akıllı tarım ve turizm odaklı dönüşümü hedeflediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:04
GAP Eylem Planı ile Tarım ve Turizmde Büyük Hedefler

GAP Eylem Planı ile Yeni Hedefler

Tarım ve turizm alanında önemli adımlar atmayı hedefleyen GAP Eylem Planı, sulama yatırımları, akıllı tarım uygulamaları ve turizm odaklı büyüme ile yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yılmaz, bu gelişmelerin bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını vurgulayarak, "GAP Eylem Planı'yla sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarımın yaygınlaşmasını, turizm odaklı büyümeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik Kalkınma İçin Stratejiler

Yılmaz’ın açıklamaları, GAP Eylem Planı'nın bölgedeki tarım ve turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiyi güçlendirme hedefinin altını çiziyor. Gelişen teknoloji ile birlikte, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşması da büyük önem taşıyor.

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