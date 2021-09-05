Gara’da 7 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzey bölgesinde bulunan Gara’da, öldürülen 7 PKK’lının içerisinde üst düzey teröristlerinde olduğu söylendi. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada teröristlerle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü ve Irak’ın kuzeyinde bulunan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ağır bir darbe indirdiğini belirterek, açıklamanın devamın da şunlar ifade edildi:

“Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz.”

Düzenlenen hava harekatı sonucunda PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanma, akademiler yürütme, suikast okulu sorumluları ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiğinin de bilgisi verildi.

