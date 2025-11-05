Garanti BBVA'ya 3 Uluslararası Tasarım Ödülü

Garanti BBVA'ya 3 tasarım ödülü

Garanti BBVA, tasarım dünyasının önde gelen yarışmalarından iF Design Awards ve A’ Design Awardta birden fazla projeyle ödüle layık görüldü. Banka, bu yıl iF Design Awardsta iki proje, A’ Design Awardda ise bir proje ile toplam üç ödül kazandı.

Ödüller ve başarılı projeler

Yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulama, iF Design Awardsta Marka ve İletişim Tasarımı kategorisinde ödül alırken; Pulse App projesi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı kategorisinde ödüle değer görüldü. Ayrıca banka, Garanti BBVA Mobil / Evim, Aracım, Seyahatim projesiyle A’ Design Awardda ödül sahibi oldu. Projeler; tasarım kalitesi, kullanıcı deneyimi ve yenilikçi yaklaşımlar açısından alanlarının uzmanlarından oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yönetici açıklamaları

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik konuyla ilgili, "Teknolojiyi yalnızca bir araç değil, müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran bir köprü olarak görüyoruz. "Birlikte yaparız" anlayışımızla, kullanıcılarımızın finansal yaşamlarının her adımında onlara eşlik ediyor; ihtiyaçlarını öngören, sade, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çalışıyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla, kullanıcı geri bildirimlerini ürün geliştirme süreçlerimize doğrudan entegre ediyor, tasarımın gücüyle müşterilerimizin hayatına gerçek değer katmayı hedefliyoruz. Uluslararası arenada kazandığımız bu ödüller de kullanıcı odaklı yaklaşımımızı ve yenilikçi tasarım anlayışımızı tasdik ediyor. Aynı zamanda küresel standartlarda bir referans noktası haline getiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ise, "Teknolojinin genellikle soğuk ve uzak algısını, onu müşterilerimizin deneyiminde fark oluşturan bir güce dönüştürerek değiştiriyoruz. Bu nedenle tüm süreçlerimizi Garanti BBVA bünyesinde oluşturduğumuz uzman ekiplerle yürütüyoruz. Deneyim Tasarımı ekibimiz de bunlardan biri. Bankamızda yapay zekâdan ileri analitik çözümlerine, bulut teknolojilerinden güvenli veri altyapılarına kadar uzanan kapsamlı yatırımlarımızı, müşterilerimizin günlük finansal yolculuklarına değer katan tasarım odaklı çözümlerle destekliyoruz. Kazandığımız bu uluslararası tasarım ödülleri, teknoloji ve tasarımın birleşiminden doğan kullanıcı deneyiminin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Tüm ekiplerimizi kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uygulamanın yenilikleri ve kurumsal kullanım

Yapılan açıklamaya göre; 17.6 milyon dijital aktif müşteriye hizmet veren Garanti BBVA, mobil uygulamasını uçtan uca yeniden tasarladı. Yeni, dinamik ve modüler tasarım yaklaşımıyla müşterilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bilgi ve işlem alanları geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar, finansal işlemlerine her an, her yerden daha kolay erişebiliyor.

Uygulamada yer alan Evim, Aracım, Seyahatim gibi tematik alanlar, müşterilerin günlük finansal yolculuklarına yeni bir değer kattı ve finansal ihtiyaçların sade, kişiselleştirilmiş biçimde yönetilmesine imkân tanıdı. Diğer yandan Pulse App, Garanti BBVA Teknoloji ekiplerinin iç kullanımına yönelik geliştirilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Pulse App, kurumun milyonlarca kullanıcıya hizmet veren teknoloji altyapısının anlık durumunu izleyerek olası sorunların erken tespit edilmesini sağlıyor; kurum dayanıklılığını artırmayı ve müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyor.

Pulse, kurum genelinde teknolojik sistem sağlığının şeffaf ve erişilebilir bir şekilde takip edilmesini sağlayarak ekiplerin daha hızlı ve uyumlu hareket etmesine katkı sunuyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEREN ACER KEZİK