Garcia Baltimore'da Tekrar Gözaltına Alındı: ICE Sınır Dışı Tartışması Sürüyor

Garcia Baltimore'da Tekrar Gözaltına Alındı

El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra ABD'ye geri getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındı.

ICE Ofisinde Beklenmedik Gözaltı

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, müvekkilinin sabah saatlerinde Baltimore'daki ICE ofisine kontrol amacıyla çağrıldığını ve burada gözaltına alındığını bildirdi. Avukat, ICE yetkililerinin Garcia'nın neden gözaltına alındığı ve nerede tutulduğuna ilişkin sorulara yanıt vermediğini ve kendilerinden söz konusu konuda belge talep etmelerinin reddedildiğini aktardı.

Mahkeme Süreci ve Önceki Sınır Dışı Kararı

ABD'de bir yargıç, El Salvador'dan getirildikten sonra Tennessee'deki gözaltı merkezinde "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutulan Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak ICE yetkilileri, avukatlara Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini bildirerek kendisine Baltimore ofislerine gelmesini emretmişti.

Trump yönetimi, mahkeme kararına rağmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti. ICE'nin 1 Nisan'da mahkemeye sunduğu savunma dosyasında, "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi yer aldı.

Federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti. Trump yönetimi tarafından haziran'da El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

Garcia'nın tekrar gözaltına alınması, idari hatalara ve sınır dışı uygulamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Avukat ekibi ve yetkililer arasında bilgi paylaşımı eksikliği devam ediyor.