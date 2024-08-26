Garuda Kalkanı Tatbikatı Başladı

Garuda Kalkanı Tatbikatı 2023

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya'nın liderliğinde toplam 7 ülkenin katılımıyla Garuda Kalkanı tatbikatı resmen başladı.

Tatbikat Detayları

Strait Times'ın aktardığına göre, Endonezya Ordu Sözcüsü Rudy Hernawan, tatbikata 4,500'ün üzerinde askerin katıldığını ve bu etkinliğin 2 hafta süreceğini duyurdu. Tatbikat, Doğu Java'nın Sidoarjo kentinde gerçekleştiriliyor.

Katılımcı Ülkeler

Bu yılki tatbikata Avustralya, Japonya, İngiltere, Fransa ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin birlikleri de katılırken, Malezya, Filipinler ve Doğu Timor gözlemci olarak yer alıyor.

Stratejik Amaçlar

Endonezya ve ABD, özellikle Çin ile rekabetin yoğun olduğu bu bölgede bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Tatbikatla birlikte iki ülke, operasyonel becerilerini artırmayı amaçlıyor. Garuda Kalkanı tatbikatı, 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte.