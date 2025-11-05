GASKİ'den Kuzeyşehir'e Çevreci Atıksu Arıtma Tesisi

GASKİ Kuzeyşehir’de Çevreci Atıksu Arıtma Tesisi Kuruyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ, kentin yeni yaşam alanlarından Kuzeyşehirde inşa ettiği atıksu arıtma tesisiyle çevreci altyapı yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Proje, bölgenin atıksularını ileri biyolojik yöntemlerle arıtarak hem çevre korumasına katkı sunacak hem de tarımsal sulamada kullanılabilecek su sağlayacak.

Tesis Kapasitesi ve Yapım Aşamaları

Tesis, 31 bin metrekarelik alanda kuruluyor ve 26 bin 100 metreküp/gün kapasitesiyle yaklaşık 145 bin kişiye hizmet verecek. Atıksuların tesise ulaşımı için toplam 9,5 kilometrelik kollektör hattı inşa ediliyor.

Projede, tesisin giriş ünitesi, anaerobik havuz ve çamur susuzlaştırma binalarının betonarme imalatları tamamlandı. Havalandırma ve çökeltim havuzları ile kollektör hatlarındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bölgeye Sağlayacağı Faydalar

Proje tamamlandığında Kuzeyşehir Uydu Kenti ile Göksuncuk, Yalangoz ve Karacaören Mahallelerinin atıksuları modern bir arıtma tesisinde toplanacak. Standartlara uygun olarak arıtılan sular, doğaya zarar vermeyecek şekilde bölgede bulunan dereye deşarj edilecek.

Ayrıca arıtılan su, bölgede yer alan tarım arazilerinin sulanmasında kullanılabilecek; böylece hem çevre korunacak hem de çiftçilerin sulama suyu ihtiyacına destek sağlanmış olacak.

Temiz Çevre ve Sürdürülebilir Tarım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ’nin yürüttüğü bu çevreye duyarlı yatırım, Kuzeyşehir ve çevresinde yaşayan vatandaşlara temiz bir çevre, sağlıklı yaşam ve güçlü bir tarımsal gelecek sunmayı hedefliyor.

