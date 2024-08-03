GASKİ, Su İddialarını Yalanladı

GASKİ'den Çürük Bilgilere Yanıt

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), sosyal medyada yayılan su israfı iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son günlerde şehirde suyun boşa akıtıldığına dair haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

Su Tahliyesi Zorunlu Oldu

Açıklamada, GASKİ ekiplerinin Mizmilli Ana İsale Hattı'ndaki arızayı tespit ettiğinden bu yana onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Söz konusu arızanın bulunduğu hat üzerinde müdahale yapabilmek için suyun mecburi olarak tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Tahliye, Müdahale İçin Gereklidir"

GASKİ’nin açıklamasında, "Arızanın meydana geldiği noktada müdahale yapabilmek için tahliye işlemi zorunludur. Bu işlem, olası olumsuz durumlarla başa çıkabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" denildi. GASKİ, 24 saat aralıksız çalışan ekiplerinin, gerek yolda karşılaşılan riskler gerekse arızalara hızlıca müdahale ettiğini de aktardı.

Gaziantep İçin Sürekli Çalışma

Açıklamanın sonunda, GASKİ’nin 100 kilometre uzaklıktan su temin ettiğini ve bu süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşılabileceğini dile getirildi. Şehirde su temini için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.