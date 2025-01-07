Gassallar Mesleklerine Yönelik Olumsuz Yaklaşımlardan Rahatsız

Gassallar Mesleklerine Yönelik Olumsuz Yaklaşımlardan Rahatsızlık Duyuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli gassallar, toplumun gassallık mesleğine yönelik olumsuz bakış açılarını ve bu durumdan nasıl etkilendiklerini paylaştı. Dizi aracılığıyla dikkatlerin gassallara yönelmesi, işlerine olan ilginin artmasına vesile olsa da, hala bazı rahatsız edici yorumlarla karşılaşıyorlar.

Adil Savaş: 'Gassalım Dediğimde İnsanlar Ürperiyor'

17 yıldır gassallık yapan Adil Savaş, mesleği nedeniyle toplumda tedirginlik yaşadığını belirtti. Savaş, 'İnsanlarla konuşurken mesleğimi söyleyip söylememe noktasında çok kararsız kalıyorum. Gassalım dediğimde insanlar ürperiyor, davranışları değişiyor.' şeklinde konuştu. İlk yıllarında mesleğe alışmanın zorluğundan bahseden Savaş, cenaze sahiplerine destek olmanın kendilerine manevi bir mutluluk sağladığını vurguladı.

Gülşah Berber: 'Gassallık Büyük Özveri İster'

15 yıllık gassal olan Gülşah Berber, çocukluğundan bu yana gassallığa ilgi duyduğunu belirterek, 'Gassallık, sevilmeden yapılacak bir iş değil. Bizim diriden çok ölü arkadaşımız var, bu nedenle onlara hizmet verirken daha hassas davranıyoruz.' dedi. Berber, toplumsal önyargıların bazen kendilerini üzse de olumlu tepkilerin de var olduğunu ifade etti.

Cenaze ve Toplum: Olumsuz Yargılarla Mücadele

Her iki gassal da genel olarak toplumun cenaze kavramına yönelik farklı düşüncelere sahip olduğunu ve bu durumun mesleklerine duyulan saygıyı etkilediğini aktardı. Berber, 'Manevi bir iş yaptığımız için saygı duyuyorlar aslında. Ancak hala bazıları gassallığa karşı ön yargılı. Bu tarz yorumlar, gassallık mesleğinin iç yüzünü bilmemelerinden kaynaklanıyor.' dedi.

Toplumsal Farkındalık ve Değişim

Savaş, mesleki algıların zamanla değişeceğine inandığını belirterek, gassallık mesleğinin hem dünyada hem de ahirette anlamlı bir iş olduğunu ifade etti. 'İnsanlar yakınıyken gassallığa yöneldiğinde 'Allah razı olsun' diyerek dua ederler. Bu, hem işimize olan katkıdır hem de bizim için manevi bir ödüldür.' diye konuştu.

Ölüm kavramının herkesin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Berber, işlerindeki derin anlamı ve toplumda farkındalık yaratma çabalarının önemine dikkat çekti.