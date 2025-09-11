Gastech 2025 ve Türkiye Gündemi — 11 Eylül 2025

1- Bakan Bayraktar: Gastech 2025'te doğal gazda arz güvenliği için anlaşmalar

Bakan Alparslan Bayraktar, Milano'da düzenlenen Gastech 2025 Forumu'nda Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirecek önemli anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

Bayraktar, "(Gastech 2025 Forumu kapsamında) Ülkemizin arz güvenliği, doğal gaz arz güvenliği açısından da fevkalade önemli anlaşmaları yapmış olduk. Bu kıştan, önümüzdeki kasım-aralık aylarından itibaren başlayarak bu yaptığımız anlaşmalar kapsamında doğal gaz, sıvılaştırılmış şekilde Türkiye'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bayraktar, "Türkiye'ye getirdiğimiz, kendi ürettiğimiz her gaz ve oluşan fazla gazı artık farklı ülkelere ihraç eder hale geldik. Çok kısa bir süre içinde Suriye ile Türkiye'nin doğal gaz sistemini birbirine bağladık, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ihraç etmeye başladık" dedi. (Muhammet İkbal Arslan/Milano)

2- Ticaret diplomasisiyle yeni ihracat pazarları

Yeni Orta Vadeli Program kapsamında potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi için ticaret diplomasisi araçları etkin şekilde kullanılacak.

Programda, özellikle stratejik önemdeki Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere bölgesel bağlantısallık projelerinin ülke öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için jeoekonomik politikalar yürütüleceği belirtildi. (Seda Tolmaç/Ankara)

3- Kamu alımlarında dijitalleşme ve yapay zekâyla denetim

Yeni Orta Vadeli Program döneminde kamu harcamaları sistematik olarak gözden geçirilecek; ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi sağlanacak, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Programda ayrıca yapay zekâ destekli muhasebe sistemleriyle kamu harcamalarında verimlilik ve tasarruf hedefleniyor; kamu idarelerinin varlıklarının etkin yönetimi için Varlık Yönetim Sistemi geliştirilmesi planlanıyor. (Mertkan Oruç/Ankara)

4- Madencilerden OVP'ye destek

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, platform olarak OVP'de ortaya konan hedefleri desteklediklerini belirtti.

Yılmaz, "Programda ortaya konan başlıkların her biri, Türkiye'nin cari açığının azaltılması ve dışa bağımlılığın düşürülmesini doğrudan etkileyecektir" dedi. (Duygu Alhan/Ankara)

5- Denizaltılar için yerli taşınabilir şarj sistemleri

Sahil Besleme Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen şarj ve güç besleme sistemleri Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine Türk mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler devreye alındı.

Proje, operasyonel kullanımda üstünlük sağlayacak yerli çözümler sunuyor. (Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Kuraklık eylülde de sürebilir

Prof. Dr. Murat Türkeş (Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), eylülde yağışlarla kuraklığın hafiflemesine büyük olasılıkla imkan olmadığını belirtti.

Türkeş, "Ne yazık ki çok büyük bir olasılıkla eylülde de bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor" ve "Uzun vadeli tahminler eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor" dedi. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

7- Akdeniz suyu Marmara'nın yüzeyini temizledi; derinlerde sorun sürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırması, Akdeniz'den gelen temiz suyun Marmara Denizi'nin yüzeyinde müsilajı azalttığını ancak derinlerde oksijen sorununun devam ettiğini tespit etti.

Prof. Dr. Mustafa Yücel, "Müsilaj, bir gösterge, aslında buz dağının görünen yüzü. Bununla Marmara Denizi'ndeki problemler görünür hale geliyor ama asıl altta yatan problemler devam ediyor" yorumunu yaptı. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

8- ULAK'ın Kablosuz Haberleşme Yarışması TEKNOFEST 2025'te

TEKNOFEST 2025'te düzenlenecek Kablosuz Haberleşme Yarışması, haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma, yerli üretim kapasitesini artırma ve rekabet gücünü yükseltme hedeflerine katkı sunacak.

Yarışma, teknik rekabetin ötesinde bilgi birikimini artırma, yenilikçi çözümler geliştirme ve nitelikli insan kaynağını destekleme amacına odaklanıyor. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Yetki belgesiz motosiklet satışlarına sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el motosiklet ticareti ve bu motosikletlerin güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasının önüne geçmek için denetimleri sürdürüyor.

Yetki belgesiz alım ve satımlara izin verilmiyor, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere para cezası uygulanıyor. (Seda Tolmaç/Ankara)

10- Bu sezon hamsi bolluğu bekleniyor

Ramazan Özkaya (Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı), palamutun az olduğu dönemlerde hamsinin bol olması beklendiğini, sahadan gelen verilerin bu yıl hamsinin bol olacağı yönünde olduğunu söyledi. (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

11- Kayseri'de 7,7 milyon yıllık üç fil kafatası bulundu

Yamula Barajı civarındaki fosil kazılarında zürafa, fil, mamut, gergedan, toynaklı atlar, bovit, kaplumbağa ve domuz fosilleri çıkarıldı. Bu yıl üç fil kafatası tespit edildi.

Uzman Arkeolog Ömer Dağ, "Bu sene fil senesi diyebiliriz. Kazıların başladığı 2018'den bu zamana kadar 2 kafatası bulabilmiştik ama bu yıl sadece bir sezonda 3 kafatası tespit ettik" dedi. (Esma Küçükşahin/Kayseri)

12- Van Gölü kıyılarında flamingoların yaşam alanları daralıyor

Azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'nün sığ noktalarındaki çekilme yüzlerce metreyi buluyor; bu durum flamingolar başta olmak üzere kuş türlerinin yaşam alanlarını değiştiriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nün bir yandan haritası değişirken bir yandan da tarımsal üretim yapılan alan artıyor. Sulak alanlarda su azalınca da başta flamingo olmak üzere birçok kuş türü alan değiştiriyor" dedi. (Necmettin Karaca/Van)

13- Prostat kanseri hastası robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu

Sol böbreği dört nesildir kasık bölgesinde görülen ve ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan 49 yaşındaki Ramazan Taşkın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde iki saat süren robotik cerrahi sonrası taburcu edildi.

Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat, "Hastamızın neredeyse hiç kanaması olmadı. Bu da robotik cerrahinin en önemli üstünlüklerinden birisi. Herhangi bir şekilde yoğun bakım ihtiyacı olmadan ameliyatın ikinci gününde hastamızı şifayla taburcu ettik" dedi. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

14- Yapay zekâlı cihazla kalp hastalıklarında hızlı tanı

Yapay zekâ destekli hızlı kalp tarama cihazı ile 4 dakikada risk analizi yapılarak kardiyovasküler sorunların hızlı tanısı mümkün oluyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Sığırcı, "Yapay zekâ işimizi artık oldukça kolaylaştırdı. Dakikalar içerisinde hastaya hiçbir hazırlık gerektirmeden düz yatıp EKG çeker gibi kalpte bir hasar var mı, ritim bozukluğu ya da damar tıkanıklığı var mı, yok mu görebiliyoruz" dedi. (Gökçe Karaköse/İstanbul)

15- Avrupa'da işten çıkarmalar sürüyor

Avrupa'da yavaşlayan ekonomi ve artan rekabet nedeniyle işgücü azaltma eğilimi devam ediyor; otomotiv ve imalat sektörü başta olmak üzere birçok alanda kitlesel işten çıkarmalar gözleniyor.

Bu yıl büyük çaplı işten çıkarma kararı alan firmalar arasında Novo Nordisk, Stellantis, Daimler Truck, Commerzbank, Deutsche Bank ve STMicroelectronics yer alıyor. (Bahattin Gönültaş/Berlin)

16- Ayhancan Güven DTM şampiyonluğuna odaklandı

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, "Tüm hazırlıklarımız, önümüzdeki 4 yarışta en yüksek puanı toplayıp şampiyon olabilmek üzerine" diyerek hedefini netleştirdi.

Uzun vadede dünya şampiyonu bir pilot olmak ve dört büyük 24 saat yarışını kazanmak istediğini belirten Güven, çocukluk döneminde Michael Schumacher'i örnek aldığını söyledi. (Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

17- Fas'ın modern stadyumu: Prens Moulay Abdellah

1983'te inşa edilen ve 2023'te tamamen yıkılarak yenilenen Prens Moulay Abdellah Stadyumu, yaklaşık iki yıl içinde modern teknolojiyi ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek tamamlandı.

Stadyumun maliyeti yaklaşık 75 milyon dolar ve kapasitesi 68.500'e çıkarıldı; proje aynı zamanda gelişmiş dijital altyapı içeriyor. (Emre Aşıkçı/İstanbul)

18- Hatayspor'da Hugo Almeida'nın önceliği oyuncuların morali

Hugo Almeida, ilk hedefinin oyuncuların kafalarını temizlemek ve oyundan tekrar zevk almalarını sağlamak olduğunu, ardından şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. (Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, aboneler olmayanlar tarafından kullanılamaz; aboneler de sözleşme kapsamı dışında çoğaltamaz veya başkalarına aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.