GastroAntalya 2023: Yerli ve Yabancı Şefler Antalya’da Buluştu

Uluslararası Gastronomi Buluşması Antalya’da Gerçekleşti

Antalya, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) ile gastronomi tutkunlarını ağırladı. 40 ülkeden gelen profesyonellerin katıldığı etkinlik, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla başladı.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

GastroAntalya'nın açılış törenine; Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Akdeniz Şefler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yüreğir’in yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve 40 farklı ülkeden gastronomi temsilcileri, sektör profesyonelleri ve gurmeler katıldı.

Vali Şahin, etkinlikteki konuşmasında, Antalya'nın sadece turizmin değil, aynı zamanda gastronominin de başkenti olması gerektiğini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Şahin, “Köklü kültürümüzün parçası olan eşsiz mutfağımızı, GastroAntalya’ya katılan şeflere tanıtma imkanı buluyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Genç Şeflere Büyük Fırsatlar

Şahin, etkinliğin dört gün süreceğini belirterek, genç şeflere büyük fırsatlar sunulacağını da vurguladı. Vali beraberindeki heyetle mutfak stantlarını inceleyerek, katılımcılarla etkileşimde bulundu.

GastroAntalya, farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 17 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Gastronomi severler bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için etkinliği ziyaret etmeye davet ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.