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GastroAntep Kültür Yolu Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, yoğun katılımla devam ediyor. Gastronomi tutkunları şehrin lezzetlerini keşfediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:09
GastroAntep Kültür Yolu Festivali Ziyaretçilerini Ağırlıyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Lezzet Dolu Stantlar

Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek stantları, sadece Gaziantepli değil, çevre iller ve yurt dışından gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu. Stant önlerinde oluşan kalabalıklar, usta şeflerin hazırladığı birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı buluyor.

Kebap Ustaları ve Müze Etkinlikleri

Kebap ustaları tarafından açılan stantlar, özellikle lezzet tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli Cengiz Kızıkoğlu, "Müze Müdürlüğü olarak festivalde stant açtık. Müze kartı tanıtımı yapıyor ve kart alan ziyaretçilere 'çingene kızı kurabiyesi' hediye ediyoruz. Tüm ziyaretçileri Zeugma Mozaik Müzesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler

Festival alanında stant açan Habibe Çolak, ev katmeri, gözleme ve sıkma gibi lezzetler sunduğunu belirterek, gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Binnur Taşdeviren ise Almanya'dan gelerek festivale ilk defa katıldığını, ortamın oldukça güzel olduğunu ve sundukları lezzetleri tatmak istediğini dile getirdi.

Ömer Oğuzbey, festivalin olumlu giderek yoğun ilgi gördüğünü ve Gaziantep halkının etkinliğe duyarlılığını vurguladı. Festivalin 22 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününde devam ediyor. Festival Park'ta bulanan stantta müze müdürlüğü görevlileri tarafından müze kartı tanıtımı yapılıyor.

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