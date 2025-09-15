GastroAntep'te 'Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa' Temalı Söyleşi ve Paneller

GastroAntep'te 'Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa' Temasıyla Festivale Devam

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) etkinlikleri, Festival Park'ta yoğun katılımla devam ediyor.

Panel ve Söyleşilerde Güvenli Gıda Öne Çıktı

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşi, panel ve workshoplarda gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürülebilirliği ve dünya çapındaki durumu gibi çok sayıda konu ele alındı. Bu yılın teması olan 'Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa' çerçevesinde, dünyada ve Türkiye'de güvenli gıda uygulamalarına dair örnekler ve tartışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Şefler, Gösteriler ve Yerel Ürünlerin Yeniden Yorumu

Gastronomi ve turizm yazarları, Türkiye'nin önde gelen otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri deneyimlerini aktardı. 8 ülkeden gelen dünyaca ünlü ödüllü 11 şef, özel teknikleri ve eşsiz tarifleriyle Gaziantep ürünlerini kullanarak hünerlerini sergiledi. Şefler, Gaziantep'in özgün ürünlerini yeniden yorumlayarak kreatif yemek gösterileri gerçekleştirdi.

Türk mutfağının önde gelen şeflerinden İdil Yazar, Rafet İnce, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez geleneksel tekniklerle yeni yemek tarifleri üreterek çalışmalarını paylaştı.

Uzmanlardan Değerlendirmeler

Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatörü Şef Doğa Çitçi, festivalin önemine değinerek, "Gaziantep gastronomisinin bu kadar meşhur olmasının sebebi aslında bir taraftan da ürün. Çünkü biz gastronomi şehriyiz ama gastronomi şehrini destekleyen en önemli unsur bence ürün. Biz kendimizi iyi tanıtmalı ve kendimizi iyi pazarlamalıyız. Gaziantep'in şu an dört bir tarafında etkinlikler devam ediyor. Gelenler de çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Sözen Group CEO'su Gökmen Sözen ise Türkiye gastronomisinin tanıtımı açısından festivalin ve Gaziantep'in önemini vurgulayarak, "Gaziantep'in GastroAntep projesi hem Türkiye için hem de yurt dışı algısı açısından çok önemli bir değer taşıyor. GastroAntep için yıllardır yabancı şefler geliyor. Hem yabancı şeflerin buradaki tanıtımı, sosyal medyaları, Türkiye'de ve yurt dışındaki gazete ve dergilerle söyleşileri Gaziantep'i ilgi odağı olarak yarattı. Özellikle gıda ürünlerini de kullandılar. Bu nedenle bizim gıda ürünlerimiz dünyadaki birçok yere kolay adapte olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Festival programı kapsamında tartışmalar ve gösteriler sürerken, Gastronomi Festivali katılımcılara hem yerel lezzetlerin hem de güvenli gıda uygulamalarının önemini bir arada sunmayı sürdürüyor.

