Gatçina'daki Aseton Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangın Gatçina'daki Aseton Fabrikasında Meydana Geldi

Rusya’nın Leningrad bölgesinde, Gatçina kentinde yer alan bir aseton fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Olay, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile doğrulandı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Açıklamada, yangının meydana geldiği fabrikanın bir binasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. Yangın öncesinde, fabrikada bir patlama sesi duyulduğu kaydedildi.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Yangın yaklaşık 1900 metrekare alana yayıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay yerinde, yangında ölen ya da yaralanan kişiler olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.