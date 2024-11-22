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Gatwick Havalimanı Güney Terminali Şüpheli Valiz Nedeniyle Boşaltıldı

Londra Gatwick Havalimanı Güney Terminali, 'şüpheli valiz' nedeniyle güvenlik amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:54
Gatwick Havalimanı Güney Terminali Şüpheli Valiz Nedeniyle Boşaltıldı

Londra Gatwick Havalimanı Güney Terminali Boşaltıldı

İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı olan Londra Gatwick Havalimanı, bir valizde tespit edilen şüpheli yasaklı madde sebebiyle acil önlemler almak zorunda kaldı. Havalimanının X hesabından yapılan paylaşımda, "Güney Terminalin büyük bir bölümü güvenlik olayının araştırılması nedeniyle boşaltıldı." ifadeleri yer aldı.

Olayla İlgili Gelişmeler

Açıklamada, güvenlik incelemesinin devam ettiği belirtilirken, yolcuların terminale girişinin yasaklandığı kaydedildi. Ayrıca, bu yön itibarıyla hareket eden trenlerin, havalimanı istasyonunu pas geçtiği bildirilmiştir.

Polis ve Güvenlik Ekiplerinin Çalışmaları

Sussex polisi, terminaldeki bir valizde şüpheli bir madde bulunduğunu doğruladı. Polise, yerel saatle 08.20'de (TSİ 11.20) ihbarda bulunulduğu açıklandı. Tedbir amacıyla bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Polis, terminalin kapanmasının ardından çevredeki yollarda trafik sıkışıklığı yaşandığını da ekleyerek, havalimanını kullanacak yolculara polisin ve havalimanının sosyal medya hesaplarını takip etmelerini tavsiye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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