GAUS Projesi Kapanışı: Gaziantep'e 25 Elektrikli Otobüs ve Akıllı Ulaşım

GAUS Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti - Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Strateji Planı (GAUS) Projesi’nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Program, projenin amaçları, yatırımları ve sonuçlarını içeren kısa bir video gösterimiyle başladı.

Toplantıya katılanlar

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, paydaş kurum yöneticileri ve il protokol üyeleri katıldı.

Başkan Şahin: Kısa sürede 25 elektrikli otobüs hizmete alınacak

Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, GAUS Projesi’nin şehir için taşıdığı önemi vurgulayarak şunları kaydetti: "Bugün burada hem bu yolculuğu hem de şehrimize kazandırdığımız yeni akıllı ulaşım altyapısını paylaşmak için bir aradayız. Bu projede en büyük gücümüz Ulaştırma Bakanlığımızdır. Elektrikli otobüs filomuz için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içinde 25 elektrikli otobüsümüzü hizmete alacağız. Bu şehirde yeşil ulaşımı güçlendirmek için güçlü bir irade ortaya koyuyoruz."

Şahin ayrıca kentin hızlı büyümesine ve planlama ihtiyacına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep hızlı büyüyen bir şehir. Deprem, yoğun göç ve iklim etkileri gibi faktörler planlamayı sürekli güncellemeyi gerektiriyor. Bu nedenle ulaşım master planı, iklim master planı gibi çalışmalar hayati önem taşıyor. Akıllı ulaşım altyapısı bu değişime en hızlı şekilde uyum sağlamamızı sağlıyor"

Şehirdeki teknik altyapıya ilişkin değerlendirmesinde ise Başkan Şahin, "Akıllı kavşaklar, sensör sistemleri, otopark yönetimi ve trafik izleme altyapısı sayesinde daha güvenli bir şehir inşa ediyoruz. Elektrikli toplu taşıma yatırımları ile karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar Gaziantep’i daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak." şeklinde konuştu.

Valilik ve AB Delegasyonu görüşleri

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, kentin nüfus yapısı, ekonomik potansiyeli ve hareketliliği nedeniyle GAUS Projesi’nin önemine vurgu yaptı. Sezik, projenin Gaziantep’in geleceğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise projenin şehir yaşamını doğrudan iyileştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Akıllı erişilebilirlik cihazları, bisiklet ve mikro hareketlilik çözümleri yalnızca birer teknoloji değil, aynı zamanda şehrin yaşam kalitesini yükselten araçlar. Bu modelin Gaziantep’e kazandırılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar kadınlar, çocuklar, yaşlı vatandaşlar ve engelli bireyler için daha kapsayıcı bir şehir oluşturuyor. Kanıta dayalı bu yaklaşım, önümüzdeki on yıl için Gaziantep’in hareketlilik stratejisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Gaziantep geleceği bekleyen değil, geleceği inşa eden bir şehir. Bu nedenle gurur duyuyoruz. Avrupa Birliği olarak Gaziantep’in yanında olmaya ve bu dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapanış değil, yeni bir bölümün başlangıcıdır."

Program Otoritesi değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, Başkan Şahin’in projeye verdiği desteğin GAUS’un başarısında belirleyici olduğunu vurguladı. Aykan, "Başkanımızın projeye sahipliği ve süreci en ince ayrıntısına kadar izlemesi bu çalışmaların verimli şekilde ilerlemesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin proje ekibi de bilgi, tecrübe ve azimleriyle bu başarıda önemli rol üstlendi" dedi.

Proje çıktıları ve uygulamalar

Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumlarda projenin teknik çıktıları ve uygulama sonuçları paylaşıldı. Sunumu projenin uzman ekibinden Gabriele Giustiniani ve Jaroslaw Kowalski gerçekleştirdi. GAUS Projesi’nin kentte ulaşımdan çevreye, güvenlikten veri yönetimine kadar geniş bir alanda önemli kazanımlar sağladığı ifade edildi.

Akıllı ulaşım ve çevre yatırımları

Proje kapsamında kent genelinde akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırıldı. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni sinyal noktaları ve bisiklet sayaçları kuruldu; şehir içi bisiklet ağı daha güvenli ve takip edilebilir hale getirilmeye çalışıldı.

Kavşaklarda trafik yoğunluğunu azaltmak için dinamik kavşak yönetim sistemleri ve kesintisiz güç çözümleri devreye alındı. Değişken mesaj sistemleriyle trafik akışı anlık olarak takip edilebiliyor.

Yaya, toplu taşıma ve çevre güvenliği

Toplu taşıma kullanıcıları ve yayalar için yaya butonları, sayıcılar ve bilgilendirme ekranları eklendi. Hava kalitesi, trafik yoğunluğu ve meteorolojik değişimleri ölçen sensör altyapısı genişletildi; bu sayede çevresel veriler düzenli olarak izleniyor.

Kent güvenliği için kamera entegrasyonları, hareketli kamera sistemleri ve parkomat destekli izleme noktaları kuruldu. Yönlendirme ekranları ve otopark alanlarıyla araç yoğunluğunun belirli bölgelerde kontrol altına alınması hedeflendi.

Elektrikli otobüsler ve şarj altyapısı

Yeşil enerji hedefleri doğrultusunda 12 otobüs şarj istasyonu hizmete alınırken, 25 elektrikli otobüs ise ulaşım filosuna dahil edildi. Bu araçlarla şehir içi ulaşımda karbon salınımının azaltılması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kapanış

GAUS Projesi’nin kapanış toplantısı, sunumların ardından yapılan genel değerlendirmelerle sona erdi. Proje çıktılarının kent yaşamına entegrasyonu ve sürdürülebilir hareketlilik hedefleri önümüzdeki dönemde uygulamaya devam edecek adımlar arasında yer alıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKILLI ULAŞIM VE ÇEVRE DOSTU ŞEHİR VİZYONUNU GÜÇLENDİREN GAUS PROJESİ’NİN KAPANIŞ TOPLANTISINI DÜZENLEDİ.