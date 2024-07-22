Gavin Newsom, Kamala Harris'e Desteğini Açıkladı

California Valisi'nden Harris'e Destek

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimlerine katılmayacağını duyurduktan sonra yardımcısı Kamala Harris'i destekleme kararı aldı. Bu destek, California Valisi Gavin Newsom tarafından da devam etti.

Newsom'un Destek Mesajı

Newsom, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Harris’i Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında desteklediğini belirtti. Harris'i "çetin, korkusuz ve inatçı" şeklinde tanımlayan Vali Newsom, "Demokrasimiz tehlikede ve geleceğimiz sarsıntıda. Donald Trump'ın karanlık vizyonuna karşı mücadele edecek en iyi kişi Kamala Harris'dir." dedi.

Demokrat Parti İçindeki Adaylar

Biden'ın yarıştan çekilmesi durumunda, Newsom'un da Demokrat Parti'den başkan adayı olabileceği yönünde spekülasyonlar bulunuyor. Vali Newsom'un Harris'e verdiği destek, siyasi arenada büyük bir yankı uyandırdı.