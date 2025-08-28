DOLAR
Gaye Özen'in 'Nefes' Minyatür Sergisi Datça'da Açılıyor

Gaye Özen'in minyatür ve tezhip sergisi 'Nefes', Eski Datça Maison Magi'de yarın açılıyor; 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:21
Eski Datça Maison Magi'de sanatseverlerle buluşuyor

Minyatür sanatçısı Gaye Özenin, minyatür ve tezhip sanatına getirdiği özgün bakışla şekillenen sergisi 'Nefes', Eski Datça'da yarın açılacak.

Maison Magi'de izleyiciyle buluşacak sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Eserlerinde yaşamın özü olan 'nefes' olgusunu merkeze alan Özen, izleyiciye gündelik hayatın hızında bir anlığına durmayı, doğayla yeniden bağ kurmayı ve varoluşun dingin tarafını hatırlatmayı hedefliyor.

Sanatçı Gaye Özen'in minyatür ve tezhip sanatına getirdiği özgün bakışla şekillenen sergisi "Nefes", Eski Datça'da yarın açılacak. Maison Magi'de sanatseverlerle buluşacak sergi, 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.

