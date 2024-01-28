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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakın ne zaman açılacak

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakın ne zaman açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nın son halkasının yarın hizmete açılacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak olan hattın, Taksim-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 41 dakikaya düşüreceği belirtildi.