Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakın ne zaman açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı’nın son halkasının yarın hizmete açılacağını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak olan hattın, Taksim-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 41 dakikaya düşüreceği belirtildi.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakın ne zaman açılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışının 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı. 

istanbul

Yeni metro hattıyla birlikte birçok güzergahta seyahat sürelerinde önemli kısalıklar sağlanacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı belirtiliyor.

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