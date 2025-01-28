Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı: Suçlamalar Ciddi

Barış Pehlivan Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Pehlivan gözaltına alındı.

Soruşturma Detayları

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Halk TV yayınında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kaydedilip yayınlandığı belirlendi. Ayrıca, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması ve yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik ifadeler sarf edildiği tespit edildi.

Bu çerçevede, Barış Pehlivan'ın söz konusu eylemlere iştirak ettiği anlaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.