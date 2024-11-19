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Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi

İstanbul'da tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, mahkeme kararıyla tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:19
Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi

Furkan Karabay’ın Tahliyesi Hakkında Mahkeme Kararı

İstanbul'da "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Karabay'ın tutuklanma kararına avukatı tarafından yapılan itiraz, nöbetçi asliye ceza mahkemesinde değerlendirildi.

Mahkeme Kararı ve Gerekçeleri

Mahkeme, Furkan Karabay'ın sabıkasının bulunmadığını, delillerin toplanmış olduğunu ve mevcut durumda karartılabilecek bir delil kalmadığını belirterek tahliye kararı verdi. Ancak, Karabay hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Tutuklamanın bir tedbir olduğu, bir cezalandırma aracı olmadığı vurgulanan tahliye kararında, şüphelinin gazeteci olarak görev yaptığı ve paylaşımlarının haber verme özelliği taşıdığı kaydedildi. Bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin dosya içeriğiyle uyumlu olmadığı ifade edildi.

Arka Plan: Neler Olmuştu?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının akabinde, Furkan Karabay'ın yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarıyla ilgili olarak devam etmekteydi.

Önceki gün yapılan nöbetçi sulh ceza hakimliği Karabay'ın tutuklanmasına ilişkin karar vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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