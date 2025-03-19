Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:21
Gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İsmail Saymaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek' suçlamasıyla karşı karşıya.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala ile olan ilişkileri ve kendisine ait internet siteyi hazırlama sürecindeki rolü hakkında yapılan tespitler ışığında başlatıldı. Saymaz'ın, Kavala'nın kurmayı planladığı televizyon kanalında da etkin olduğu iddia ediliyor.

Gezi Parkı olayları süresince Saymaz’ın Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun bir irtibat içerisinde olduğu belirlendi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yapılan çok sayıda paylaşım da dikkat çekti.

Gözaltı Kararı ve İşlemler

Soruşturma sürecinde Saymaz’ın kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı ve sosyal medyada yanlış bilgiler paylaşarak vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırttığı belirlendi. Bu nedenlerle, savcılığın verdiği gözaltı kararı neticesinde Saymaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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