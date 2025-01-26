66 yaşında vefat eden gazeteci Kenan Molla, son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Molla için Yeni Gülruh Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde, Molla'nın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı serildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından, Molla'nın cenazesi Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Molla'nın yakınlarının yanı sıra Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanvekili Şafak Akçalı ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.
Gazetecilik kariyerine damgasını vuran Molla, Anadolu Ajansı'nda bir süre serbest haberci olarak görev yapmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla'nın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Kenan Molla'nın cenazesi toprağa verildi.