Gazeteci Merdan Yanardağ'a gözaltı kararı! İlk tepki HDP'den geldi..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ'ın çıktığı canlı yayın programında terör örgütü PKK/KCK elebaşı hakkında açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde Merdan Yanardağ ile ilgili 25 Haziran günü Tele 1'deki programda silahlı terör örgütü PKK/KCK lideri hakkında yaptığı açıklamalarıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve aynı zamanda "suç ve suçluyu yüceltmek" suçlarından örtülü soruşturma açıldığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşısı olan Abdullah Öcalan hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "suçları ve suçluları yüceltme" ve "terör örgütü propagandası" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılırken Yanardağ'ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

HDP'DEN İLK MÜDAHALE

Karara ilk tepkinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'den geldiği görüldü. Yanardağ'ı savunan HDP, sosyal medya hesaplarında şu ifadeleri kullandı:

"İmralı'daki tecride yönelik insanlık dışı değerlendirmesi yargının ve RTÜK'ün Türkiye'de hükümetin politikasına uygun hareket ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu için Tele1 TV editörü Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

AKP hükümeti, özgürlüklerin kullanılmasını engelleyebilmek adına medyaya yönelik suç politikasını sürdürüyor. RTÜK bu görüşünden vazgeçmeli ve muhalif kanallar üzerindeki baskıyı bırakmalıdır. Yargının Sayın Öcalan'a yönelik tecridi eleştirenlere değil, İmralı'da hukuku uygulamayanlara karşı olarak harekete geçmesi konusunu bir kez daha tekrarlıyoruz.



