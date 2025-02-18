Gazeteci Ömür Olgundemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

83 yaşında vefat eden gazeteci Ömür Olgundemir, İzmir'de toprağa verildi. Mezarı, meslektaşları ve yakınları tarafından ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:12
Gazeteci Ömür Olgundemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de Gazeteci Ömür Olgundemir'i Uğurladık

İzmir'de 83 yaşında hayata veda eden gazeteci Ömür Olgundemir, son yolculuğuna uğurlandı. Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılan Olgundemir, dün yaşamını yitirdi.

Olgundemir için, Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Olgundemir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı.

Cenaze namazının ardından Olgundemir'in cenazesi, Eski Foça Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ömür Olgundemir Kimdir?

1942 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Olgundemir, gazetecilik kariyerine Dünya Gazetesi'nde muhabir olarak başlamıştır. 10 yılı aşkın süre Türk Haberler Ajansı'nda dış politika muhabirliği yapan Olgundemir, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı muhabirlikleri yapmıştır. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bu önemli olayı izleyen gazeteciler arasında yer almıştır.

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