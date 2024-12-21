Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya Yönelik Sözleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Özlem Gürses Adliyeye Sevk Edildi

Sosyal medya platformunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalar üzerine gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla adliyeye çıkarıldı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya kanalında yaptığı konuşmalar nedeniyle Özlem Gürses gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına Alınma Nedeni

Gürses'in YouTube yayınında sarf ettiği, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri, TSK'yı terör örgütleriyle ilişkilendirdiği gerekçesiyle ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Bu ifadeleri sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açılmış, Gürses Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmişti.