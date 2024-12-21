DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.415.809,22 -0,33%

Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya Yönelik Sözleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Özlem Gürses, TSK hakkında kullandığı sözler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:53
Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya Yönelik Sözleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Özlem Gürses Adliyeye Sevk Edildi

Sosyal medya platformunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamalar üzerine gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla adliyeye çıkarıldı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya kanalında yaptığı konuşmalar nedeniyle Özlem Gürses gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına Alınma Nedeni

Gürses'in YouTube yayınında sarf ettiği, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri, TSK'yı terör örgütleriyle ilişkilendirdiği gerekçesiyle ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Bu ifadeleri sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açılmış, Gürses Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı