Gazetecilere Yönelik Şiddet İçin Sıfır Tolerans Çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Güvenlik Çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), son dönemde İngiltere'de aşırı sağcı grupların eylemleri sırasında gazetecilere yönelik artan şiddete karşı "sıfır hoşgörü" talep ediyor.

Gazetecilerin Güvenliği Tehdit Altında

RSF, yaptığı açıklamada, İngiltere'de aşırı sağcı sokak olayları ve karşıt gösteriler sırasında birçok gazetecinin saldırıya uğradığını veya tehdit edildiğini vurguladı. "Gazeteciler, güvenli bir şekilde çalışabilmeli ve kendilerine yönelen tehditlere karşı korunmalıdır" denildi.

Güvenlik Güçlerine Önemli Mesaj

RSF'nin açıklamasında, Fiona O'Brien, "Gazetecilere yönelik saldırılar demokrasi açısından kabul edilemez. Güvenlik güçleri, bu tür şiddetin önlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Son Durum ve Olaylar

29 Temmuz'da Southport kentinde yaşanan trajik olay sonrası, aşırı sağcı grupların faaliyetlerinin hız kazandığına dikkat çekildi. Örneğin, Birmingham kentinde bir Sky News ekibi maskeli bir kişi tarafından tehdit edildi. Ayrıca, Fransız haber ajansı AFP bir gazetecinin kamerasına yönelik saldırıyı gündeme getirdi.

Aşırı sağcıların polisle ve karşıt görüştekilerle olan çatışmaları sonucunda, 483 kişi gözaltına alındı, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkarıldı. Olayların fitilini ateşleyen Axel Rudakubana adlı saldırganın, birçok can kaybına yol açtığı belirtiliyor.