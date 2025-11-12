Gazi Kültür'den yeni çocuk romanı: Zeugma’nın Sırrı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yayınevi Gazi Kültür Yayınları, Gaziantep'in kültürel mirasını çocuklara tanıtacak yeni bir eser yayımladı. Yazar Özge Mazırık Çamlı tarafından kaleme alınan Zeugma’nın Sırrı - Şeniz’le Zaman Yolculuğu, arkeoloji, tarih ve hayal gücünü bir araya getiren özgün kurgusuyla öne çıkıyor.

Konusu

Roman, Gaziantep’in dünyaca ünlü antik kenti Zeugma'yı merkezine alıyor. Kahraman Şeniz, Zeugma Müzesi'ni gezerken geçmişe açılan gizemli bir kapı keşfeder. Bu kapıdan geçerek Roma dönemine uzanan bir zaman yolculuğuna çıkan Şeniz, mozaik ustalarıyla tanışır, antik kentin sokaklarında dolaşır ve Fırat’ın kıyısında kaybolan efsanelerin izini sürer.

Satış ve erişim

Kitap, Gazi Kültür Yayınları satış noktalarında, magazagaziantep.com adresinde ve seçkin kitapçılarda okurlarla buluşuyor.

Yayınevinin değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kitabın yayımlanmasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep hikayelerin, efsanelerin ve kültürel sürekliliğin merkezidir. Biz Gazi kültür Yayınları olarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı, çocuklarımızın kendi şehirlerinin değerlerini tanımalarını çok önemsiyoruz"

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAYINEVİ GAZİ KÜLTÜR YAYINLARI, GAZİANTEP’İN KÜLTÜREL MİRASINI ÇOCUKLARA TANITACAK YENİ BİR ESERİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURDU.