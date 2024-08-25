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Gazi Teknopark Amsterdam'da İkinci Yurt Dışı İrtibat Ofisini Açtı

Gazi Teknopark, Amsterdam'da ikinci irtibat ofisini açarak uluslararası pazarlara erişimi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:04
Gazi Teknopark Amsterdam'da İkinci Yurt Dışı İrtibat Ofisini Açtı

Gazi Teknopark'ın Yeni Yurt Dışı İrtibat Ofisi

Gazi Teknopark, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ikinci yurt dışı irtibat ofisini açtı. Genel Müdür Elif Başak Teksin, bu ofisin Batı Avrupa pazarındaki etkiyi artırmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Stratejik Konum ve Hedefler

Teksin, Amsterdam'daki irtibat ofisinin, firmaların bölgesel dinamikleri takip etmelerini sağladığını ifade ederken, "Yurt dışında açtığımız ofisler, firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.İlk Ofis Londra'da Açıldı

Gazi Teknopark, 2015 yılından bu yana yürüttüğü yurt dışı projelerinin bir parçası olarak, ilk irtibat ofisini Londra'da açmıştı. Teksin, bu ofisten alınan olumlu geri dönüşlerin, büyüme süreçlerini hızlandırdığını belirtti.

Amsterdam Ofisinin Avantajları

Amsterdam'daki yeni ofis, firmalara danışmanlık hizmetleri ve pazar araştırmaları gibi önemli destekler sunmayı amaçlıyor. Teksin, "Firmalarımız, bu ofis aracılığıyla Batı Avrupa'daki fırsatlardan daha etkin bir şekilde yararlanabilecekler." dedi.Küresel Etki Alanı

Teksin, Gazi Teknopark'ın dünya çapında daha geniş bir etki alanı oluşturma hedefi doğrultusunda atılan bu adımın önemine dikkat çekti. Gelecekte, uluslararası büyüme süreçlerini daha da hızlandırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

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