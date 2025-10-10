Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni — Rektör Ünal'dan Dış Politika Vurgusu

Gazi Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, gençlere dış politika ve adalet vurgusu yaptı; Hakan Fidan'a fahri doktora verildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:27
Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni — Rektör Ünal'dan Dış Politika Vurgusu

Gazi Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni

Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörlük Yerleşkesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Tören müzik dinletisiyle başladı ve yeni akademik yıl için iyi dilekler paylaşıldı.

Rektör Ünal'dan kapsamlı dış politika ve adalet mesajı

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye'nin tarihinden, coğrafyasından ve kültüründen aldığı sorumlulukla bağımsız ve ilkeli bir duruş sergilediğini vurguladı. Ünal, kurumların dünyanın dört bir yanında yürüttüğü projelerin bu duruşun somut göstergeleri olduğunu belirtti.

"Bizler küresel adalet için sesini yükselten, her daim mazlumların yanında yer alan bir milletiz." diyen Ünal, bu ilkelerin Doğu Türkistan ve Filistin gibi alanlarda açık şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Filistin konusunda ise Ünal, Filistin'in uzun yıllardır işgal altında olduğunu ve Gazze'de süren saldırıların insanlık onurunu hedef aldığını ifade ederek, Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesini diplomatik ve insani düzeyde kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

"Dış politika, devlet adamlarının, diplomatların meselesi olmasının yanında toplumun değerleriyle toplumun adalet anlayışıyla temel refleksleriyle ve vicdanıyla şekillenmektedir. Sizler ne kadar bilinçli, duyarlı ve adaletli bir bakış açısına sahip olursanız Türkiye de o kadar güçlü olacaktır."

Fahri doktora töreni ve YKS başarı belgeleri

Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin bölgesel ve küresel görünürlüğünü artıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tarih alanında fahri doktora unvanı verildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil alanlarında en yüksek puanla üniversiteye yerleşen öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Tören kapsamında Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Bakan Fidan'a tarih alanında fahri doktora ünvanı tevdi edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
3
Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
4
İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı
5
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
6
Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören
7
Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi