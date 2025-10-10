Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni — Rektör Ünal'dan Dış Politika Vurgusu

Gazi Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni

Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörlük Yerleşkesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Tören müzik dinletisiyle başladı ve yeni akademik yıl için iyi dilekler paylaşıldı.

Rektör Ünal'dan kapsamlı dış politika ve adalet mesajı

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye'nin tarihinden, coğrafyasından ve kültüründen aldığı sorumlulukla bağımsız ve ilkeli bir duruş sergilediğini vurguladı. Ünal, kurumların dünyanın dört bir yanında yürüttüğü projelerin bu duruşun somut göstergeleri olduğunu belirtti.

"Bizler küresel adalet için sesini yükselten, her daim mazlumların yanında yer alan bir milletiz." diyen Ünal, bu ilkelerin Doğu Türkistan ve Filistin gibi alanlarda açık şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Filistin konusunda ise Ünal, Filistin'in uzun yıllardır işgal altında olduğunu ve Gazze'de süren saldırıların insanlık onurunu hedef aldığını ifade ederek, Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesini diplomatik ve insani düzeyde kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

"Dış politika, devlet adamlarının, diplomatların meselesi olmasının yanında toplumun değerleriyle toplumun adalet anlayışıyla temel refleksleriyle ve vicdanıyla şekillenmektedir. Sizler ne kadar bilinçli, duyarlı ve adaletli bir bakış açısına sahip olursanız Türkiye de o kadar güçlü olacaktır."

Fahri doktora töreni ve YKS başarı belgeleri

Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin bölgesel ve küresel görünürlüğünü artıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tarih alanında fahri doktora unvanı verildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil alanlarında en yüksek puanla üniversiteye yerleşen öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Tören kapsamında Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Bakan Fidan'a tarih alanında fahri doktora ünvanı tevdi edildi.