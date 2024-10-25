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Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açacak

Gazi Üniversitesi, Kazakistan'da yeni bir şube açarak Türk dünyasındaki akademik işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:45
Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açacak

Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde bir şube açmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yeni Fırsatlar ve İşbirlikleri

YÖK Başkanı Erol Özvar, çevrim içi düzenlenen imza töreninde, "Bu mutabakat Türk dünyasındaki üniversitelere yeni fırsatlar sunacak. Üniversitelerimiz arasında akademik ve öğrenci hareketliliği artacak," dedi. Özvar, Türk ve Kazak halkları arasındaki sosyal etkileşimi artıracak yeni bir dönem başlayacağının altını çizdi.

Akademik İşbirliği ve Projeler

Gazi Üniversitesi ile Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi, ortak diploma programları geliştirecek ve çeşitli eğitim programları sunarak öğrencilere fırsatlar yaratacak.

Araştırma ve Uluslararası Etkinlik

Mutabakatın, her iki üniversitenin araştırma faaliyetlerini artırmayı ve uluslararası düzeyde etkinliklerini yükseltmeyi amaçladığı belirtildi.

İleriye Dönük Hedefler

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, "Bu sayede akademik çalışmalarımıza hız kazandıracağız," ifadesinde bulundu. Ayrıca, iki üniversite arasında yapılacak öğrenci ve akademisyen değişim programlarının da bu sürece katkıda bulunacağı vurgulandı.

Katılımcılar

Mutabakat zaptına YÖK Başkanı Erol Özvar ve Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek imza atarken, birçok akademik yöneticinin de katıldığı etkinlikte Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'ndaki işbirlikleri güçlendirileceği ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (ortada), çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (ortada), çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yaptı.

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