Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açacak

Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde bir şube açmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yeni Fırsatlar ve İşbirlikleri

Akademik İşbirliği ve Projeler

çevrim içi düzenlenen imza töreninde, "Bu mutabakat Türk dünyasındaki üniversitelere yeni fırsatlar sunacak. Üniversitelerimiz arasında akademik ve öğrenci hareketliliği artacak," dedi. Özvar, Türk ve Kazak halkları arasındaki sosyal etkileşimi artıracak yeni bir dönem başlayacağının altını çizdi.

Gazi Üniversitesi ile Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi, ortak diploma programları geliştirecek ve çeşitli eğitim programları sunarak öğrencilere fırsatlar yaratacak.

Araştırma ve Uluslararası Etkinlik

Mutabakatın, her iki üniversitenin araştırma faaliyetlerini artırmayı ve uluslararası düzeyde etkinliklerini yükseltmeyi amaçladığı belirtildi.

İleriye Dönük Hedefler

Katılımcılar

"Bu sayede akademik çalışmalarımıza hız kazandıracağız," ifadesinde bulundu. Ayrıca, iki üniversite arasında yapılacak öğrenci ve akademisyen değişim programlarının da bu sürece katkıda bulunacağı vurgulandı.

Mutabakat zaptına YÖK Başkanı Erol Özvar ve Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek imza atarken, birçok akademik yöneticinin de katıldığı etkinlikte Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'ndaki işbirlikleri güçlendirileceği ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (ortada), çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar (ortada), çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yaptı.