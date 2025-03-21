Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği

Gazi Üniversitesi, Nevruz Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Üzerinde hayli dikkat çeken etkinlik, üniversitenin merkez yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, burada yaptığı konuşmada nevruzun Türk kültüründeki derin köklerine vurgu yaparak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Ayrıca, bu yılki kutlamaların ramazan ayına denk gelmesinin dayanışma duygusunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Etkinlikte, Rektör Ünal ve diğer akademisyenler, örs üzerinde demir dövme geleneğini icra etti ve sembolik olarak yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Programda halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve tiyatro performansları gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Kutlamalar, müzik grubu Şuşa'nın sevilen parçalarıyla sunmuş olduğu konser ve ikramlarla son buldu.

Öte yandan, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Eroğlu tarafından "Türk Kültüründe Nevruz/Yenigün" konulu bir konferans da verildi.

Gazi Üniversitesi'nde "Nevruz Bayramı Etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Gazi Üniversitesi'nde "Nevruz Bayramı Etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, Nevruz ateşinin üzerinden atladı.