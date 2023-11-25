Gazi Üniversitesi'nden Alzheimer'a Erken Tanı Müjdesi: O Yöntem Artık Türkiye'de!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Alzheimer hastalığının erken tanısına yönelik yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye'de bir ilke imza attı. Nükleer tıp uzmanları, beyindeki amiloid proteinlerinin birikimini ölçen ve "Amiloid Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)" olarak adlandırılan bir görüntüleme yöntemini, seçilmiş bazı hastalarda uygulayarak, hastalığın varlığını belirtilerin ortaya çıkmadığı erken evrede saptamayı başardı.



Bu yöntem, Türkiye'de kamu ve üniversite hastaneleri içerisinde ilk kez Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulamaya alındı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) Stratejik Ar-Ge desteği sağladığı çalışmalarla, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığına karşı ulusal erken tanı modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

Amiloid PET nedir?

Amiloid PET, beyindeki amiloid proteinlerinin birikimini ölçen ve Alzheimer hastalığının erken tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Amiloid PET kimlere uygulanır?

Amiloid PET, Alzheimer hastalığından şüphelenilen ancak diğer tetkiklerle kesin tanı konulamayan seçilmiş hastalara uygulanır.

Amiloid PET'in avantajları nelerdir?

Amiloid PET'in avantajları, Alzheimer hastalığının belirtilerin ortaya çıkmadığı erken evrede tespit edilebilmesi, hastaların uygun tedaviye erken dönemde başlamaları ve yeni geliştirilen ilaçlardan faydalanmalarıdır.

Amiloid PET'in dezavantajları nelerdir?

Amiloid PET'in dezavantajları, maliyeti ve erişilebilirliği ile ilgilidir. Bu yöntem, oldukça pahalı bir yöntemdir ve ülkemizde sadece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanmaktadır. Ayrıca, bu yöntem her hastaya uygulanamaz, sadece seçilmiş hastalara uygulanır.