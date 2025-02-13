Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a Umman'dan Onur Nişanı

Umman, Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal’a Onur Nişanı Takdim Etti

Umman’ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal’a iki ülke arasındaki arşiv belgeleri üzerindeki çalışmaları nedeniyle verilen "Onur Nişanı"nı takdim etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından Rektör Ünal’a verilen bu nişanın takdim töreni, Umman Büyükelçiliği tarafından düzenlendi. Törene birçok üst düzey yetkili ve davetlinin katıldığı belirtildi.

Büyükelçiden Açıklamalar

Büyükelçi Jahwari, Umman için ülke tarihine ilişkin belgelere ulaşmanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu belgelerin araştırılıp sınıflandırılması ve geliştirilmesi için değişik ülkelerle işbirliği yaptıklarını ifade etti. Türkiye’nin bu işbirliklerinden biri olduğunu söyledi.

Rektör Ünal’a emekleri için teşekkür eden Jahwari, Nisan 2010 tarihinde Umman Ulusal Kayıtlar ve Arşiv Kurumu ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği mutabakatının önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca, iki ülkenin tarihlerine ilişkin toplamda 5 eser yayımlandığını belirtti.

İki Ülke Arasındaki Bağlar

Rektör Ünal, bu çalışmalar sayesinde Osmanlı Devleti ile Umman arasında başlayan ve günümüze kadar güçlenerek devam eden siyasi, diplomatik, askeri, kültürel, dini ve ekonomik ilişkilere dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Devlet Arşivleri Başkanlığı döneminde başlatılan çalışmaların, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri içeren kadim belgelere dayandığını aktardı.

Osmanlı arşivlerinde mektuplaşmalar, kültürel ve ticari ilişkiler ile akrabalık bağlarının görülebildiğini belirterek, Umman Arşiv İdaresi Başkanı Dr. Hamad bin Mohammed Al-Dhuhayani ile ortak hazırladıkları 5 ciltlik eseri anlattı. Bu faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen iki ülke yetkililerine teşekkür etti.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a iki ülkenin arşiv belgeleri üzerindeki çalışmaları ve işbirliği nedeniyle verilen "Onur Nişanı"nı takdim etti. Büyükelçi Saif Rashid Saif Al Jahwari, programda konuşma yaptı.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a iki ülkenin arşiv belgeleri üzerindeki çalışmaları ve işbirliği nedeniyle verilen "Onur Nişanı"nı takdim etti. Büyükelçi Saif Rashid Saif Al Jahwari, programda konuşma yaptı.