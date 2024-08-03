Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, Hamas lideri Heniyye'nin suikastı nedeniyle protestolar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:12
Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Protestoların İlk Kısmı: Gaziantep

Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen protesto etkinliği, Ulu Camisi önünde toplulukların bir araya gelmesiyle başladı. Etkinlikte katılımcılar, akşam namazını kıldıktan sonra, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdüler.

Kudüs Platformu adına söz alan Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Filistin halkının yanında olduklarını dile getirerek, "Suikastların Filistin direncini kıramayacağını unutmayın. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını sanıyorlar; ama yanılıyorlar," dedi.

Adıyaman'daki Protesto

Adıyaman'da ise Filistin Dayanışma Derneği tarafından organize edilen protesto, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde topluluğun bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla Demokrasi Parkı'na yürüyerek tekbir getirdiler.

Söz alan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, "İsrail, mazlum halkları katlederek destek buluyor. Biz burada mazlumların sesi olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki Yürüyüş

Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlenen destek yürüyüşü, Onikişubat ilçesinde başladı. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen grup, Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına konuşan Süleyman Eryaman, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarla tarih boyunca görülen en alçak soykırımı gerçekleştirdiğini belirtmek için buradayız," dedi. Eryaman, Türkiye'nin direnişine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İsmail Heniyye’nin önemine de vurgu yaptı.

Protesto etkinliği, Heniyye'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi. Yürüyüşe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!