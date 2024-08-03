Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Heniyye Suikastı Protesto Edildi

Protestoların İlk Kısmı: Gaziantep

Gaziantep'te Kudüs Platformu tarafından düzenlenen protesto etkinliği, Ulu Camisi önünde toplulukların bir araya gelmesiyle başladı. Etkinlikte katılımcılar, akşam namazını kıldıktan sonra, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdüler.

Kudüs Platformu adına söz alan Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Müslüm Göral, Filistin halkının yanında olduklarını dile getirerek, "Suikastların Filistin direncini kıramayacağını unutmayın. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını sanıyorlar; ama yanılıyorlar," dedi.

Adıyaman'daki Protesto

Adıyaman'da ise Filistin Dayanışma Derneği tarafından organize edilen protesto, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde topluluğun bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla Demokrasi Parkı'na yürüyerek tekbir getirdiler.

Söz alan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, "İsrail, mazlum halkları katlederek destek buluyor. Biz burada mazlumların sesi olmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki Yürüyüş

Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlenen destek yürüyüşü, Onikişubat ilçesinde başladı. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen grup, Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına konuşan Süleyman Eryaman, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarla tarih boyunca görülen en alçak soykırımı gerçekleştirdiğini belirtmek için buradayız," dedi. Eryaman, Türkiye'nin direnişine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İsmail Heniyye’nin önemine de vurgu yaptı.

Protesto etkinliği, Heniyye'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi. Yürüyüşe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı.