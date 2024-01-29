Gaziantep'de damat dehşeti: Boşanmak isteyen karısı ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı

Halil Çağlar, boşanmak üzere olduğu eşinin Gaziantep Nizip'teki Belkıs Mahallesi'ndeki evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Halil Çağlar, eşini ve eşinin ailesini vurdu.





Halil Çağlar, 3 kişiyi öldürdükten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Şanlıurfa Birecik'e kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anladı. Silahını kafasına dayayan Halil Çağlar, intihar etti.





Halil Çağlar'ın eşi dahil 3 kişi olayda ağır yaralandı, 4 kişi ise öldü. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye götürdü. Polis ise olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.