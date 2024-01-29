Gaziantep'de damat dehşeti: Boşanmak isteyen karısı ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Halil Çağlar, boşanmak üzere olduğu eşinin Gaziantep Nizip'teki Belkıs Mahallesi'ndeki evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Halil Çağlar, eşini ve eşinin ailesini vurdu.
Halil Çağlar, boşanmak üzere olduğu eşinin Gaziantep Nizip'teki Belkıs Mahallesi'ndeki evine gitti. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Halil Çağlar, eşini ve eşinin ailesini vurdu.
Halil Çağlar, 3 kişiyi öldürdükten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Şanlıurfa Birecik'e kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anladı. Silahını kafasına dayayan Halil Çağlar, intihar etti.
Halil Çağlar'ın eşi dahil 3 kişi olayda ağır yaralandı, 4 kişi ise öldü. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye götürdü. Polis ise olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.