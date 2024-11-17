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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ara Tatilde 175 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük ara tatilde 175 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:04
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ara Tatilde 175 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 9 Günlük Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük ara tatilde 175 bin ziyaretçi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü. Arındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, özellikle çevre illerden gelen misafirlerle dolup taştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 350 türden yaklaşık 7.500 hayvan barındırıyor. Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, parkın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olduğunu vurguladı.

Misafirlerin Yorumları

Özsöyler, "Bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğu çevre illerden gelen ziyaretçilerimiz. Doğal Yaşam Parkı cazibe merkezi haline geldi. Safari Park, Tropik Kelebek Bahçesi, filler, zürafalar ve özellikle kuşlar ve balıklar insanların çok hoşuna gidiyor. Gelen ziyaretçiler aynı zamanda Gaziantep ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Burayı gezdikten sonra şehir merkezinde de alışveriş yapıyorlar," diye belirtti.

Parkı ziyarete gelenler arasında yer alan Özge Orman, Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldiklerini ifade ederek, "Ara tatil nedeniyle oğlumu hayvanat bahçesine getirdim. Küçük bir gezinin ardından akşam döneceğiz. Daha önce de gelmiştim ama baya gelişmiş, şehir de çok gelişmiş," dedi.

11 yaşındaki Eyüp Eymen Kırıcı ise tatilde hayvanat bahçesini gezmek istediklerini ve birçok hayvanı gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan...

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, 9 günlük ara tatilde 175 bin kişi ziyaret etti.

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan...

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, 9 günlük ara tatilde 175 bin kişi ziyaret etti.

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