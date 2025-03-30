Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayramda 100 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yapısı ve barındırdığı hayvan türleriyle dikkat çekerken, 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulan park, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olarak öne çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde yaklaşık 12 bin ziyaretçi aldıklarını belirtti. Özsöyler, 'İnşallah geri kalan 8 günde 100 bini bulacağız' dedi.

Ziyaretçilerin buraya merak ederek geldiğini aktaran Özsöyler, 'Özellikle tropik kelebek merkezi, şempanze adası, jeoloji ve doğa müzesi gibi alanlar oldukça ilgi görüyor. Ziyaretçiler, hem Gaziantep'in ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hayvanları canlı olarak görmenin mutluluğunu yaşıyor' ifadelerini kullandı.

Düzce'den gelen İsmail Hakkı Koçkan, çok sayıda tropikal hayvana ev sahipliği yapan parkı beğendiğini ve herkesin burayı ziyaret etmesini önerdi. Giriş ücretinin uygun olduğuna dikkat çekerek, 'Hayvan çeşitliliği çok iyi, çocuğum için bulunmaz bir gezi yeri' dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Zümra Koçkan, hayvanları canlı görmekten duyduğu heyecanı paylaşırken, Feyza Erdoğan Kastamonu'dan geldiğini, deve ve yılan gibi hayvanların güzelliğine hayran kaldığını açıkladı.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.