DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayramda 100 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Bayram tatili boyunca Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. İlk günde 12 bin kişi giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:53
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayramda 100 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yapısı ve barındırdığı hayvan türleriyle dikkat çekerken, 9 günlük bayram tatilinde 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulan park, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olarak öne çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde yaklaşık 12 bin ziyaretçi aldıklarını belirtti. Özsöyler, 'İnşallah geri kalan 8 günde 100 bini bulacağız' dedi.

Ziyaretçilerin buraya merak ederek geldiğini aktaran Özsöyler, 'Özellikle tropik kelebek merkezi, şempanze adası, jeoloji ve doğa müzesi gibi alanlar oldukça ilgi görüyor. Ziyaretçiler, hem Gaziantep'in ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hayvanları canlı olarak görmenin mutluluğunu yaşıyor' ifadelerini kullandı.

Düzce'den gelen İsmail Hakkı Koçkan, çok sayıda tropikal hayvana ev sahipliği yapan parkı beğendiğini ve herkesin burayı ziyaret etmesini önerdi. Giriş ücretinin uygun olduğuna dikkat çekerek, 'Hayvan çeşitliliği çok iyi, çocuğum için bulunmaz bir gezi yeri' dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Zümra Koçkan, hayvanları canlı görmekten duyduğu heyecanı paylaşırken, Feyza Erdoğan Kastamonu'dan geldiğini, deve ve yılan gibi hayvanların güzelliğine hayran kaldığını açıkladı.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan...

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan...

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde 100 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, çeşitli yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere çok sayıda canlıyı bünyesinde barındırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu
2
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk
3
Mersin Bozyazı'da Serada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Gaziantep'te 4 Araçla Kaza: 12 Yaralı
5
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Ekipler Ramazan Bayramı'nda Görevde
6
Yunan Başbakanı Miçotakis Kudüs'te Herzog ile Görüştü
7
Bakan Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!