Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru

Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü verildi

Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çevre, kültür, kentsel gelişim ve sosyal dayanışma çalışmaları ödüle gerekçe gösterildi.

Avrupa Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehre veriliyor.

Tören ve değerlendirmeler

Tören, Şehitkamil Devlet Tiyatrosu'nda düzenlendi ve Gaziantep'in 2025 yılı Avrupa Ödülü'nü kazanmasına katkı sağlayan çalışmaları anlatan kısa video gösterimiyle başladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Milos Konatar, törende yaptığı konuşmada Gaziantep'e ödülü vermekten büyük onur duyduğunu belirtti. Konatar, "1959'da başlatılan ödül verme süreci Avrupa değerini ilerletme amacı gütmektedir. Aynı zamanda Gaziantep'in yaptığı çalışmaları tebrik etmek istiyoruz. Başta Fatma Şahin olmak üzere sürece destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep Avrupa ödülünü alan 5. Türkiye Cumhuriyeti şehridir. 1995'te İstanbul, 1991'de Bursa, 2001'de Ankara ve 2022'de İzmir vardı. Her yıl Türk şehirleri Avrupa ödülü için başvuruda bulunmakta. Biz de gelecekte bu şehirlerin bu ödülü kazanması için her türlü şansa ve imkana sahip olduğunu düşünmekteyiz. Ancak şu anda sahne ışıkları Gaziantep'in üzerinde." dedi.

Konatar ayrıca ödülün Gaziantep'in kalkınma ve ilerlemesine katkı sunacağını ve kentin Avrupa Birliği içindeki partnerleriyle ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı.

Protokol konuşmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise başarının kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla elde edildiğini belirterek, "Bu ödül kardeşliğin ödülüdür. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma ödülüdür." ifadelerini kullandı. Şahin, Gaziantep'in Avrupa ile Asya arasında bir köprü olduğunu vurguladı ve "Bu kardeşlik köprüsünden her birimizden alınacak çok ders olduğunu gördük. Bu köprünün kardeşlik köprüsü olması için bisiklet yollarının nasıl çalıştığını, kültürel mirasa nasıl sahip çıkılabileceğini biz kardeşlerimizden öğrendik. Biz de cömertliği, direnci, dayanıklılığı, her şartta çalışmayı ve misafirperverliği kardeşlerimize öğrettik." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, ödülün Gazianteplilerin sabır ve inatla oluşturdukları değerler sonucunda alındığını belirterek, "Bu ödülü hep birlikte aldık. Bu açıdan katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bu güzel gelişmenin parçası olmaktan arkadaşlarımla birlikte onur duyuyorum." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Gaziantep'te güçlü bir ekip bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa Ödülü hepimize bir ders olsun. Şehirleri yıkmak için değil şehirleri kalkındırmak için bir arada olalım. İnsanları öldürmek için değil, insanları yaşatmak için bir arada olalım. İnsanlara umut olmak için bir arada olalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Milos Konatar, Avrupa Ödülü'nü Fatma Şahin'e takdim etti.

Program, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri katıldı.

