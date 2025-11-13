Gaziantep'e 6 bin 321 m²'lik Hayat Projesi Parkı

Gaziantep Büyükşehir, Şehitkamil Mithatpaşa'ya 6 bin 321 m² Hayat Projesi Parkı kazandırıyor; yürüyüş yolu, spor sahaları, oyun alanı ve geniş yeşil alan içeriyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni bir yeşil alan daha oluşturuyor. Hayat Projesi Parkı, 6 bin 321 metrekarelik alanda yürüyüş yolu, spor sahaları, oyun ve dinlenme bölgelerini bir araya getiriyor.

Mahalle yaşamına yönelik bir adım

Büyükşehir Belediyesi, "Yeşil Şehir Gaziantep" vizyonu doğrultusunda mahallelerin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Proje, Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenleniyor ve her yaş grubunun günlük kullanımına uygun sosyal, spor ve yeşil alanlardan oluşacak şekilde planlandı.

Proje detayları

Parkta bin 805 metrekare yürüyüş yolu, 313 metrekare sentetik çim halı saha, 200 metrekare üç yönlü basketbol sahası ve 144 metrekare fitness bölümü yer alacak. Bu spor donatımları, mahalle sakinlerinin açık havada güvenli ve düzenli şekilde aktivite yapmasına imkan tanıyacak.

Çocuklara yönelik 295 metrekarelik oyun alanı ve ailelerin kullanımı için planlanan 12 adet çatılı piknik ünitesi de projede bulunuyor. Konforu artırmak amacıyla alana 20 ahşap bank, 7 çöp kutusu ve bir muhtarlık birimi yerleştirilecek.

Geniş yeşil alan ve çevre düzenlemesi

Projenin önemli bir kısmını oluşturan 3 bin 117 metrekarelik geniş yeşil alan ile kaya bahçesi, alana doğal bir görünüm kazandırarak çevre düzenlemesini güçlendirecek.

Hayat Projesi Parkı, mahalle sakinlerine hem dinlenme hem de spor imkanı sunacak donatılarıyla Gaziantep'in yeşil dokusuna katkı sağlamayı hedefliyor.

