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Gaziantep'e Yeni Misafir: 300 Cennet Papağanı

Manisa'dan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 300 cennet papağanı, yeni yuvasına yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:50
Gaziantep'e Yeni Misafir: 300 Cennet Papağanı

Manisa'dan Gaziantep'e Cennet Papağanı Taşıması

Manisa'da düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda ele geçirilen 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na ulaştı. Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak yetiştiriciliğin yapıldığı bir adreste detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 300 cennet papağanı kurtarıldı.

Gaziantep'te Karantina Süreci Başladı

Olayın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, papağanları özel bir araçla teslim alarak Gaziantep'e getirdi. Doğal Yaşam Parkı'nda geçici olarak karantinaya alınan bu güzel kuşlar, ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Kurtarma Merkezi İşlevi

Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaban hayvanları için bir kurtarma merkezi olarak görev yapıyoruz," diyerek, ulusal faaliyete olan katkılarına dikkat çekti.

Özsöyler, Manisa'daki bazı yetiştiricilerin cennet papağanını olumsuz koşullarda üretim yaptığının bilgisini aldıklarını belirtti. "Şu anda bu özel papağanlar karantinada ve beslenmeleri sağlanmakta. Hayvanların yolculuk süresince yaşadığı stres ve su kayıplarını giderdik. Karantina süreci sona erdiğinde, bakımlarına devam edeceğiz," dedi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na...

Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 "cennet papağanı", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.

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