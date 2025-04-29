Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maçı gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarınki antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.