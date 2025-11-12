Gaziantep Gar'da Şüpheli Çanta Paniği: Bomba İmha Uzmanları Müdahale Etti

Gaziantep Gar İstasyon Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı; içinden kıyafet, çaydanlık ve kişisel eşyalar çıktı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:45
Gaziantep Gar İstasyon Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve bomba imha uzmanlarının müdahalesiyle fünye ile etkisiz hale getirildi.

Olay

Olay, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Gar İstasyon Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, garın önüne gelen bir şahıs çeşitli sloganlar attıktan sonra sırtındaki çantayı meydana bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Patlatma

Polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kordon altına aldı ve durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi. Bomba imha ekipleri, sinyal kesici cihaz ile tedbir aldıktan sonra şüpheli çantayı fünye ile uzaktan patlattı. Patlama anları kameraya yansıdı.

Bulunan Eşyalar ve Soruşturma

Patlatılan çantadan kıyafet çaydanlık ve bir takım kişisel eşyalar çıktı. Çantayı bırakarak kaçan şahsı yakalama çalışmaları ve olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

