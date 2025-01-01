Gaziantep Hayvanat Bahçesi Yılbaşı'nda Ziyaretçilerini Ağırladı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Yılın İlk Günü Ziyaretçileri Ağırladı

Gaziantep'te 2001 yılında Burç Ormanı'nda açılan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçileri büyük bir mutlulukla karşıladı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana kurulu olan bu eşsiz hayvanat bahçesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyor.

350 Türde 7 Bin 500'den Fazla Hayvan

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, toplamda 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yaparak, dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Yılın ilk günü, şehir içi ve dışından gelen ziyaretçiler burayı keşfetmek için adeta akın etti.

Ziyaretçilerin Keyifli Anları

Hayvanat bahçesini aileleriyle birlikte ziyaret eden vatandaşlar, keyifli anlar geçirdi. Ankara'dan tatil için gelen Adem Sepetçi, kente ilk defa geldiğini ve hayvanat bahçesini çok beğendiğini ifade etti. Sepetçi, “Burası gelip görülmesi gereken bir yer. Her şey çok güzel, emeği geçenleri teşekkür ederim. Çok büyük bir yer, gezmekle bitmiyor. En çok balıkların ve sürüngenlerin evini çok beğendim; tertemiz ve pırıl pırıldı.” dedi.

Gaziantep'te yaşayan Hamza Alkoy ise tatilini gezerek değerlendirmek istediğini belirtti. Alkoy, “Ailecek hem burayı görmek hem de yürüyüş yapmak için geliyoruz. Burası gelip görünmesi gereken bir yer.” diye konuştu.

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.