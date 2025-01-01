DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.308.680,32 -0,56%

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Yılbaşı'nda Ziyaretçilerini Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılbaşında ziyaretçi akınına uğradı; aileler, hayvanları görmek için parka akın etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:42
Gaziantep Hayvanat Bahçesi Yılbaşı'nda Ziyaretçilerini Ağırladı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Yılın İlk Günü Ziyaretçileri Ağırladı

Gaziantep'te 2001 yılında Burç Ormanı'nda açılan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçileri büyük bir mutlulukla karşıladı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana kurulu olan bu eşsiz hayvanat bahçesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyor.

350 Türde 7 Bin 500'den Fazla Hayvan

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, toplamda 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yaparak, dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Yılın ilk günü, şehir içi ve dışından gelen ziyaretçiler burayı keşfetmek için adeta akın etti.

Ziyaretçilerin Keyifli Anları

Hayvanat bahçesini aileleriyle birlikte ziyaret eden vatandaşlar, keyifli anlar geçirdi. Ankara'dan tatil için gelen Adem Sepetçi, kente ilk defa geldiğini ve hayvanat bahçesini çok beğendiğini ifade etti. Sepetçi, “Burası gelip görülmesi gereken bir yer. Her şey çok güzel, emeği geçenleri teşekkür ederim. Çok büyük bir yer, gezmekle bitmiyor. En çok balıkların ve sürüngenlerin evini çok beğendim; tertemiz ve pırıl pırıldı.” dedi.

Gaziantep'te yaşayan Hamza Alkoy ise tatilini gezerek değerlendirmek istediğini belirtti. Alkoy, “Ailecek hem burayı görmek hem de yürüyüş yapmak için geliyoruz. Burası gelip görünmesi gereken bir yer.” diye konuştu.

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu...

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu...

Gaziantep'te 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan hayvanat bahçesi, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dondurucu Soğukta Van Gölü'nde Yüzme Etkinliği
2
Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı
4
New Orleans'ta Kalabalığa Araçla Daldı: 10 Ölü, 35 Yaralı
5
Senegal, 2025'te Fransız Askerlerini Ülkeden Gönderecek
6
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede
7
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler