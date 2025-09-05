Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada

Gaziantep İcra Dairesi'nden Yatırım Fırsatı: Tarla ve Lüks Daire Satışta

Gaziantep İcra Dairesi, Şahinbey ilçesinde yatırımcıların ve yeni ev arayanların dikkatini çekecek iki gayrimenkulü açık artırmaya çıkardı. Toplam muhammen bedeli 11.9 milyon TL'yi aşan bu taşınmazlar arasında 35.867,89 metrekarelik geniş bir tarla ile modern bir sitede yer alan 3+1 lüks daire bulunuyor.

36 Dönümlük Dev Arazi — Çubukdiken Mahallesi

Şahinbey'e bağlı Çubukdiken Mahallesi'nde, 101 Ada, 146 Parselde kayıtlı 35.867,89 metrekarelik tarla, büyük ölçekli yatırımlar için öne çıkıyor. Taşınmaz, Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 29-30 kilometre mesafede konumlanıyor ve doğu ile güney cephelerinden yola erişim sağlıyor; ayrıca maden ocağı yoluna yakınlığı ulaşım avantajı sunuyor.

Tapu kaydında "tarla" olarak geçen parsel, mevcut haliyle tarımsal üretim için uygun görünmese de; %12-15 eğimli yapısı, üzerinde bulunan çalı ve meşelikler ile birlikte stratejik konumu dikkat çekiyor. Henüz imar planında arsa vasfı kazanmayan ancak belediye sınırları içinde bulunan arazi, gelecekteki imar ve gelişim projeleri açısından potansiyel taşıyor. Bilirkişi raporunda tarla için belirlenen muhammen bedel 7.173.578,00 TL olarak kaydedildi.

Açık artırma takvimi: İlk artırma 11 Kasım 2025 saat 11:47'de başlayıp 18 Kasım 2025 saat 11:47'de sona erecek. İlk artırmada alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma 4 Aralık 2025 ile 11 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şahintepe'de 3+1 Lüks Daire — Şireci Plaza B Blok

Şahinbey'in popüler mahallelerinden Şahintepe'de yer alan 3+1 daire, Şireci Plaza B Blok, 14. kat, 110 numaralı bağımsız bölüm olarak satışa sunuluyor. Yaklaşık 12-13 yıllık bir binada bulunan meskenin brüt alanı 170 metrekare, net kullanım alanı ise 140 metrekare olarak belirtiliyor.

Daire; 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, WC ve balkon düzenine sahip olup şehir merkezine yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çevresi tamamen imarlı, çok katlı yapılarla çevrili olan mesken, belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak faydalanıyor. İç özellikler arasında laminat parke zeminler, seramik ıslak zeminler, PVC doğramalar, merkezi sistem doğalgaz ve asansör bulunuyor. Daire için belirlenen muhammen bedel 4.778.760,35 TL olarak ilan edildi.

Açık artırma takvimi: İlk artırma 27 Ekim 2025 saat 14:52'de başlayıp 3 Kasım 2025 saat 14:52'de sona erecek. İkinci artırma ise 26 Kasım 2025 ile 3 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Her iki taşınmaz da açık artırma usulüyle satılacak olup, yatırımcılar ve alıcı adayları ilan edilen tarihlerde ihalelere katılabilir. İcra duyurularında belirtilen şartlar ve uygulamalar geçerli olacaktır.