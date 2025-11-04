Gaziantep ihracatı Ekim'de %2,9 arttı — GSO Başkanı Ünverdi değerlendirdi

GSO Başkanı Ünverdi: Gaziantep ihracatı Ekim'de %2,9 arttı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ekim ayında Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 928 milyon 964 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ocak–Ekim dönemi ve sıralama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere değinen Ünverdi, ocak-ekim döneminde Gaziantep’in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 8 milyar 333 milyon 234 bin dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep’in hem aylık hem de dönemsel ihracat sıralamasında 6’ncı sırada yer aldığını vurguladı ve "İş dünyası olarak tüm gücümüzle üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için olağanüstü mücadele veriyoruz. Alın teri ve büyük bir kararlılıkla üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Finansman, maliyetler ve politika beklentileri

Artan zorluklar karşısında sektörlerden gelen taleplerin başında finansmana erişim ve artan maliyetler geldiğini belirten Ünverdi, toplantılar ve meslek komitelerinden gelen geri bildirimlerde sektörel güç kayıplarına dikkat çekildiğini aktardı.

Ünverdi, dış pazardaki talep daralması ve ucuz maliyetli ülkelerle rekabetin zayıfladığını belirterek sürecin yönetilmesinde tüm ilgili mekanizmaların gerekli aksiyonları alması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası politika faizine ilişkin değerlendirmesinde Ünverdi, "Merkez Bankası eylül ayı faizini yüzde 40.5’e düşürmüştü, ekim ayında 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e indirdi. Her fırsatta altını çiziyoruz, çünkü kaynak sorunun yaşandığı böylesi sıkışık bir dönemde bankacılık sektörü bu indirimleri kredi faizlerine hızla yansıtmalıdır. Yüksek faizler, üretici ve ihracatçılar üzerindeki baskısını artırmıştır. Kış aylarında enflasyon artışları mümkün görülse de MB’nin faiz indirimlerine devam etmesi en büyük beklentilerimiz arasında yer almakta olup bu süreç piyasaları rahatlatacaktır," dedi.

