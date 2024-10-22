Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bebek Ölümleri Açıklaması

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Son günlerde medyada yer alan bebek ölümlerine dair haberler üzerine Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir basın açıklaması yapıldı. Müdürlüğün açıklamasında, son bir ayda 73 bebeğin öldüğüne dair çıkan haberlerin yanıltıcı ve gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Asılsız İddialar

Açıklamada, “Bazı yerel basın organlarında ilimizde son 1 ayda 73 bebek öldüğü ile ilgili hangi kaynaktan alındığı belirtilmeyen ve yanlış algılara yol açabilecek iddialar yer alması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gerekli görülmüştür.” denildi. Medyada iddia edilen rakamların yanıltıcı olduğu ve geçmiş yıllara göre belirgin bir azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Bebek Ölümü İncelemeleri

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bebek ölümlerinin her ay yapılan 'Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu' tarafından değerlendirildiğini kaydetti. Her bir bebek ölümü vakasının detaylı bir şekilde incelendiği ve önlenebilir nedenler üzerine araştırmaların yapılmakta olduğu belirtildi.

Önleyici Projeler

Bebek ölümleri ile mücadelede halk sağlığına yönelik önleyici pilot projelerin başlatıldığı, hekim ve akademisyenlerin desteğiyle etkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Müdürlüğün öncelikli hedefinin bebek ölümlerinin nedenlerini tespit ederek uygun önlemleri almak olduğu bildirildi.