Gaziantep'in Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:16
Gaziantep'in Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Bu etkinlik, Türkiye'deki önemli fotoğrafları seçmek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Şahin, katılımıyla birlikte oylamanın önemine vurgu yaptı ve bu yılki fotoğrafların toplumsal olayları yansıttığını belirtti. Anadolu Ajansı'nın sektöre katkılarıyla fotomuhabirliğin gelişimine de dikkat çekti.

Oylama süreci, her yıl halkın yanı sıra sanat camiasından da birçok ismin katılımıyla gerçekleşiyor, bu sayede geniş bir yelpazede sanatsal bakış açıları ortaya konuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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