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Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 104. Yılı Kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:12
Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu 104. Yılı Kutlandı

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü

Gaziantep, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene Katılım Yoğun Oldu

Törene; Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ile MHP Milletvekili Sermet Atay gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, AK Parti, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri de törenin onur konuğu oldu.

Törenin İçeriği

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Şehitler Anıtı'na çelenk sunularak, şehitler anıldı.

Gazilik Nişanesi Takıldı

Programın sonunda Vali Kemal Çeber, Gaziantep'e verilen gazilik nişanesini Türk bayrağına takarak töreni sonlandırdı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi...

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi...

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

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