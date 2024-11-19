Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı

Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran ve soğan kebabı, kış aylarının gelmesiyle birlikte hem yerli halk hem de turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. UNESCO'nun gastronomi alanında "yaratıcı şehirler" ağına dahil olan Gaziantep, bu özel lezzetleri ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Beyran: Antibiyotik Özellikli Bir Şifa Kaynağı

Beyran, özellikle kış mevsiminde tercih edilen bir yemek olarak biliniyor. Çoğu zaman çorba ya da ana yemek olarak sunulan beyran, taş fırınlarda kazanlarda pişirilen haşlanmış et ve pirincin bakır tabaklara alınarak hazırlanan bir lezzettir. Üzerine eklenen et suyu ve pul biber, bu yemeği daha da cazip hale getiriyor. Müşterilerinin isteğine göre acılı, az acılı ya da sarımsaklı olarak servis edilebiliyor.

Soğan Kebabı: Kışın Vazgeçilmezi

Soğan kebabı, orta boy soğanların ikiye bölünüp kıyma ile şişlere takılmasıyla yapılan bir lezzet. Bu yemek, nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biberin eklenmesiyle özel bir tat kazanıyor. Beyran ustası Ahmet Çadır, bu lezzetlerin kış mevsiminde tercih edilmesinin nedeninin şifalı özellikleri olduğunu belirtiyor. "Beyran, içinde bulunan sarımsak sayesinde antibiyotik özelliğe sahip. Bu lezzetler, grip ve enfeksiyona karşı koruma sağlıyor," diyor Çadır.

Misafirlerin Gözdesi

Alevna Saçlı, beyranın hastalıklar karşısında bir şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, "Soğuk havalarda annem beni beyran içmeye getiriyor, gerçekten şifa deposu," diyor. İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Mustafa Yılmaz ise, "Kışın soğan kebabı yemek antibiyotiktir. Her yıl Gaziantep'e gelirim ve bu lezzetleri tadarım. Vücudun bu besinlere ihtiyacı var," şeklinde konuşuyor.

Ahmet Çadır, kış mevsiminde bu lezzetlere olan ilginin arttığını belirterek tüm misafirleri Gaziantep'e beklediklerini vurguluyor. Geleneksel lezzetler, sadece damakları tatlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kışın soğuk günlerinde ısıtıcı bir etki de sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetleri beyran ile soğan kebabı, havaların soğumasıyla yöre halkı ve turistler tarafından tercih ediliyor. UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetleri beyran ile soğan kebabı, havaların soğumasıyla yöre halkı ve turistler tarafından tercih ediliyor. UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.