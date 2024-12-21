Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi

İslahiye Kaymakamlığı'ndan Önemli Proje

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak amacıyla kask takanların akaryakıt alımlarında %5 indirim uygulanacak. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu liderliğinde, ilçedeki 9 akaryakıt işletmesi sahipleriyle gerçekleştirilen protokol ile bu uygulamanın hayata geçirilmesi sağlandı.

İndirim Uygulaması Başlıyor

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak olan indirim, 3 ay boyunca kaskları takılı şekilde akaryakıt istasyonuna gelen motosiklet sürücülerine sunulacak. Kaymakam Soylu, yaptığı konuşmada, 2023 yılı içerisinde İslahiye'de meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Toplumsal Farkındalığın Artırılması