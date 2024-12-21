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Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi

İslahiye'de kask takan motosiklet sürücüleri, indirimli akaryakıt alacak. Proje 1 Ocak'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:53
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi

İslahiye Kaymakamlığı'ndan Önemli Proje

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak amacıyla kask takanların akaryakıt alımlarında %5 indirim uygulanacak. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu liderliğinde, ilçedeki 9 akaryakıt işletmesi sahipleriyle gerçekleştirilen protokol ile bu uygulamanın hayata geçirilmesi sağlandı.

İndirim Uygulaması Başlıyor

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak olan indirim, 3 ay boyunca kaskları takılı şekilde akaryakıt istasyonuna gelen motosiklet sürücülerine sunulacak. Kaymakam Soylu, yaptığı konuşmada, 2023 yılı içerisinde İslahiye'de meydana gelen 165 motosiklet kazasında 9 sürücünün hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Toplumsal Farkındalığın Artırılması

Protokol töreninde konuşan Kaymakam Soylu, bu uygulamanın hem bölge hem de ülke genelinde örnek teşkil edeceğini ifade etti. "Kazalardaki ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmenin en temel kuralı, kask takmaktır. Güvenlik güçleriyle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçiriyoruz"

Uygulamanın toplumsal farkındalığı artıracağını ve motosiklet sürücülerini güvenli sürüş konusunda cesaretlendireceğini vurgulayan Soylu, "Bu indirim, kısa sürede hem kask alımını destekleyecek hem de güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik edecek"; dedi. Projeye destek veren akaryakıt istasyonu sahiplerine de teşekkür etti.

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